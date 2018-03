Brin Park: rubano pantaloni e reggiseno, un addetto alla sorveglianza le blocca

BRINDISI – Avevano tentato di occultare la refurtiva, indossandola. Ma non sono sfuggite all’occhio vigile di una addetto all sorveglianza dell’istituto di vigilanza Funny Services due taccheggiatrici che stasera (3 marzo) sono entrate in azione nello store Ovs situato nel centro commerciale Brin Park di Brindisi.

La coppia aveva trafugato dagli scaffali un reggiseno, un paio di pantaloncini e un paio di pantaloni. Ma un addetto alla sicurezza, insospettito dal loro modo di fare, le teneva d’occhio. Poi, accortosi del tentativo di occultamento della merce, le ha fermate.

Le borse di entrambe le donne erano vuote. Da un controllo più approfondito, però, è emerso che le due indossavano i capi di abbigliamento rubati, per un valore di circa 25 euro. Sul posto si sono recati i carabinieri. Il responsabile dell’attività commerciale ha sporto querela a carico delle taccheggiatrici. Queste sono state condotte in caserma per gli adempimenti del caso. Quello odierno è l'ennesimo furto perpetrato ai danni dell'Ovs del Brin Park. Grazie ai vigilantes, numerose persone sono state colte con le mani nel sacco.