Alla guida senza patente, non si ferma all'alt: incastrato dalle telecamere

BRINDISI – Ha eluso un controllo, mettendo in pericolo l’incolumità di altre persone. Grazie alle immagine dei sistemi di videosorveglianza i carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi hanno individuato e denunciato un automobilista che intorno alle ore 19 di venerdì 6 dicembre, mentre percorreva la strada statale 16, si è sottratto al controllo di una pattuglia. Si tratta di un 34enne di Brindisi che non ha mai conseguito la patente. L’uomo è stato denunciato per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.