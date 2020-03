Aggredisce i poliziotti durante un controllo: giovane dai domiciliari al carcere

BRINDISI - Trovato in compagnia di persone già note alle forze dell'ordine, si è scagliato contro i poliziotti. E' stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un brindisino di 24 anni (G.V. le iniziali del suo nome), già ristretto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, per il reato di tentata estorsione.

Il controllo è stato effettuato martedì scorso (3 marzo) dal personale del reparto prevenzione crimine "Puglia". Nella serata di ieri (giovedì 5 marzo) gli uomini della Squadra Mobile, in esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dal gip del tribunale di Lecce, il 24enne è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi.