Avevano in casa 350 grammi di marijuana, due arresti a Brindisi

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi Centro hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, D.B. di 30 anni e una ragazza, E.I, 19enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri 22 maggio, nel corso di una perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di complessivi 350 grammi di marijuana, di cui 50 grammi suddivisi in dosi, nonché un bilancino di precisione, il tutto occultato in un arredo dell’armadio della camera da letto. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Su disposizione del pm di turno, dopo le formalità di rito, gli indagati sono stati tradotti presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari.

