Asta per gli immobili del Comune: prezzi ridotti anche per l'ex cinema Di Giulio

BRINDISI – Ennesimo avviso pubblico per la vendita di beni immobili di proprietà del Comune di Brindisi, dall’ex cinema Di Giulio, al complesso di via Cappuccini, al palazzo ex sede delle Finanze, sino ai locali commerciali e ai vecchi alloggi per dirigenti nella zona industriale. Tutti all’asta, con prezzi ridotti del 5 per cento rispetto a quelli posti a base delle aste andate deserte la scorsa estate.

Le aste e i prezzi ridotti

Con la sforbiciata sui prezzi, l’Amministrazione spera di riuscire a centrare l’obiettivo della vendita, in modo tale da fare cassa a titolo di entrate straordinarie. Incassi che, viste le condizioni di salute del bilancio, sono auspicabili. Ma la domanda di fondo resta la stessa, ora come ai tempi dei primi avvisi pubblici: chi potrebbe avere interesse ad acquistare immobili che non versano in buone condizioni? Per stessa ammissione dei funzionari del Comune, sono in stato di abbandono e necessitano, quindi, di interventi di manutenzione straordinaria che richiedono investimenti consistenti.

L’Ente, ad ogni modo, ha deciso di riprovare con nuove aste. l’invito rivolto ai privati scade il 21 gennaio 2020 per tutti gli immobili inseriti nel piano delle alienazioni, approvato dal Consiglio comunale il 2 maggio scorso.

Ex cinema Di Giulio

In cima c’è l’ex cinema Di Giulio, “in stato di abbandono”, con importo a base d’asta pari a 1.103.926,60 euro, rispetto a 1.162.028 euro dell’avviso pubblicato a luglio, senza risultare appetibile.

Palazzo sede ex Finanze

Per il palazzo delle Finanze, anche questo in condizioni di abbandono, il valore posto a base d’asta è 2.491.256,25 euro, importo ribassato partendo dagli originali 2.622.375. In vendita ci sono di nuovo anche gli alloggi, realizzati nel corso degli anni ’70 per i dirigenti della società Montecatini, poi Montedison ed Eni: 1.725.960 euro, rispetto a 1.816.800 euro dell’avviso di luglio scorso.

Complesso in via Cappuccini

L’Amministrazione ha confermato la volontà di vendere anche il complesso edilizio che si trova in via Cappuccini, al civico 30: si tratta di 48 mini alloggi, per i quali l’importo a base d’asta è pari a 839.974,94 euro, a fronte di 884.184,15 euro previsti nell’avviso pubblicato a luglio.

Immobili commerciali

Asta pubblica, infine, per 31 immobili commerciali. In elenco ci sono: locali in via Sant’Angelo civico 18, agli importi di 76.802,75 e 57.082,65; locale in via Gerolamo Aleandro civico 3, 81.991,65; locale in via Gerolamo Aleandro civico 5, 81.991,65; locale in via Gerolamo Aleandro civico 7, 76.802,75; locale commerciale via Gerolamo Aleandro civico 9, 57.082,65.

In vendita anche i locali commerciali in via Dei Tulipani, quartiere La Rosa: sono due e costituiscono un lotto unico a 35.594,60. All’asta, inoltre, un locale commerciale in via degli Acesi, 27.616,50; i locali in piazza Santa Maria Ausiliatrice, da un minimo di 24.543,25 euro a un massimo di 41.587,20. Infine, all’asta tre locali in via Ticino a 71.071,40 euro.

Per avere informazioni, è possibile rivolgersi al responsabile unico del procedimento, Gelsomina Macchitella, dirigente del settore gestione del patrimonio immobiliare.