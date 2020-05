Brindisi, incendiari in azione all'alba: nel mirino una Peugeot

BRINDISI - E' di matrice dolosa l'incendio che ha interessato una Peugeot 208 presa di mira da ignoti. Il fatto si è verificato questa mattina, intorno alle 4:45 circa, in via Germanico a Brindisi, al rione Commenda, nei pressi dell'oratorio Salesiani. L'auto, parcheggiata in prossimità dell'incrocio con via Romolo, è intestata ed utilizzata da un 65enne del luogo, incensurato. Le fiamme hanno danneggiato la parte anetriore del veicolo ed interessato, anche, una Fiat Punto, intestata ed in uso ad una 80enne del posto, con lievi danni alla parte posteriore. Non sono stati rinvenuti elementi utili per le indagini. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona ma di scarsa qualità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Brindisi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.