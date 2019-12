Bomba, il sindaco sospende ricoveri nella casa di cura Salus

BRINDISI – Stop, temporaneo, ai ricoveri nella casa di cura Salus di Brindisi, in vista dell’evacuazione necessaria per motivi di sicurezza in relazione al disinnesco dell’ordigno bellico. Il sindaco ha firmato l’ordinanza con cui è stata disposta la “sospensione delle attività di ricovero” nella struttura di via Appia, “a partire dalle ore 20 di venerdì 13 dicembre e sino alle 14 di lunedì 16 dicembre”.

La nuova ordinanza

Il provvedimento firmato da Riccardo Rossi è di ieri. Si tratta di ordinanza necessaria tenuto conto del fatto che la struttura rientra nella cosiddetta “zona rossa”, vale a dire nel raggio di 1.617 metri dal punto in cui è stata trovata la bomba risalente alla Seconda guerra mondiale, all’interno della proprietà del cinema multisala Andromeda, in via Bozzano.

I pazienti attualmente ricoverati nella struttura saranno trasferiti temporaneamente presso l’ospedale Perrino e altri nelle vicinanze. Mentre non sarà più possibile procedere con i ricoveri. L’esigenza di un fermo momentaneo è stata evidenziata dalla stessa direzione della casa di cura nella nota spedita a Palazzo di città e arrivata il 6 dicembre scorso.

Le motivazioni

Rossi, quindi, ha ordinato la sospensione dopo aver “rilevato e dato atto che quanto richiesto dalla Salus corrisponde a congrue, quanto necessarie, misure organizzative, posto che la dinamica dei ricoveri nell’imminenza delle operazioni di sgombero, ove non ben calibrata, potrebbe incidere negativamente sul bene intangibile della salute dei cittadini interessati”.

Dalle ore 14 di lunedì 16, i ricoveri potranno riprendere regolarmente, a meno che non si dovesse ravvisare la necessità di “un più lungo termine dettato dalle circostanze dell’operazione”. In questo caso sarà sindaco ne darà comunicazione alla direzione della casa di cura.

L’ordinanza è stata trasmessa anche alla Prefettura, alla Protezione civile, alla Asl, alla questura, al comando provinciale dei carabinieri, al comando provinciale della Guardia di Finanza, alla Regione Puglia e alla Provincia di Brindisi.