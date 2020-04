Brindisi. Buca due ruote dell'auto della Multiservizi. Denunciato per danneggiamento

BRINDISI - Ha riferito agli agenti della Digos di Brindisi di aver agito preso dallo sconforto il 52enne del posto che questa mattina, ha bucato due ruote dell'auto della Multiservizi srl parcheggiata in piazza Matteotti, a Brindisi. Intorno alle 9.30, infatti, l'uomo ha iniziato a sbraitare ad alta voce, anche contro il sindaco non presente però e scagliandosi contro l'auto. Con un arnese in suo possesso, aveva bucato due ruote, una anteriore ed una posteriore. Intervenuta la Digos per le indagini del caso, la stessa ha appurato che il 52enne, senza identificarsi, si era presentato presso il Comune per chiedere di beneficiare del contributo dei buoni spesa, ma non aveva potuto interloquire con nessuno poichè, com’è noto, non vi sono uffici aperti al pubblico e che la richiesta del suddetto contributo va inoltrata compilando e firmando un modulo scaricabile dal sito del Comune.

L'uomo, pertanto, identificato, è stato convocato negli uffici della Digos ai cui agenti ha riconosciuto di aver agito in maniera illegale ma preso dalla sconforto per la sua condizione di assoluta indigenza. Ha ammesso, poi, di aver utilizzato un chiodo con cui ha bucato le ruote dell’auto, che ha consegnato al personale operante. Il 52enne, ex amministratore unico in una società edile, è stato denunciato per i reati di danneggiamento e minacce. A causa di varie vicissitudini in corso di accertamento la società edile ha chiuso battenti e si è ritrovato in una precaria condizione economica.Gli agenti lo hanno, comunque, supportato nella compilazione della istanza tesa ad ottenere il beneficio dei buoni spesa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.