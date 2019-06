Cadavere di un uomo nella zona industriale: trovata pistola, un colpo al petto

BRINDISI - Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina nella zona industriale di Brindisi, lungo una strada secondaria costeggiata di arbusti: accanto al corpo c'erano una pistola a tamburo e una busta. Sul posto, gli agenti della sezione Volanti, chiamati probabilmente da un automobilista di passaggio.

Al momento, la pista seguita sembra essere quella del suicidio. L'uomo, ben vestito, avrebbe un'età compresa fra 30 e 40 anni. Non è stato ancora identificato e non è chiaro il movente alla base del gesto. Non risulta siano stati trovati messaggi rivolti a familiari o amici. Stando a quanto si apprende, dall'arma sarebbe partito un colpo solo dritto al petto. Nella busta, l'uomo avrebbe raccolto alcuni degli oggetti ai quali era più legato. Li ha voluti portare con sé sino all'ultimo.