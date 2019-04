Cipolle di cocaina, coppia brindisina finisce sotto indagine

BRINDISI - Cipollotti di cocaina, in gergo pupieddi, sono stati trovati dagli agenti della Mobile in un appartamento del rione Sant'Elia, meta di perquisizione nella giornata di ieri, dopo che i poliziotti hanno notato un via vai di persone. La coppia residente nell'abitazione è indagata a piede libero con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso dei controlli, gli agenti della Squadra Mobile diretti da Antonio Sfameni, sono riusciti a rinvenire e sottoporre a sequestro s cocaina, suddivisa in 5 involucri (ccdd. “pupieddi”) e del peso complessivo di grammi 2,7 nonché forbici e una busta di cellophane recante ritagli di forma circolare.

