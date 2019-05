A spasso con un coltello a serramanico nel borsello: denunciato

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, un 31enne del luogo. L’uomo è stato fermato mentre percorreva a piedi viale Arno a Brindisi, sottoposto a perquisizione personale, gli è stato trovato un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 cm detenuto all’interno del borsello. In relazione al possesso dell’oggetto il 31enne non ha saputo fornire plausibili giustificazioni.