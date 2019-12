Provincia e Prefettura, cadono calcinacci: divieto di transito per lavori

BRINDISI – Lavori urgenti per mettere in sicurezza la facciate dei palazzi sede della Provincia e della Prefettura, dopo diverse segnalazioni relative alle cadute di calcinacci.

Il divieto di transito

Per consentirne l’esecuzione, il comandante della Polizia locale di Brindisi, Antonio Orefice, ha firmato l’ordinanza con cui è stato disposto il divieto di transito da oggi (9 dicembre 2019) e sino all’11 dicembre, dalle ore 7 e sino alle 16. Il divieto riguarda il tratto di via De Leo compreso fra piazza Santa Teresa e piazza Dante.

Senso di marcia invertito

Per lo stesso periodo di tempo, è stata disposta l’inversione del senso di marcia in via Ercole Brindisino: “I veicoli in transito su via de Vavotici e in via Moricino, una volta giunti all’intersezione con via Pasquale Camassa avranno l’obbligo di proseguire dritto sino in largo Guglielmo da Brindisi”, si legge nel testo del provvedimento.

I lavori

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Cea Costruction che ha sede a Mesagne, dopo l’avvio della procedura per “interventi di somma urgenza, al fine di salvaguardare la pubblica e la privata incolumità”. Hanno per oggetto la messa in sicurezza degli elementi in pietra e in cemento, in fase di stacco dal prospetto di via de Leo.