Cartoline dalla litoranea: eternit vista mare in contrada Betlemme

BRINDISI – Eternit vista mare in contrada Betlemme, lungo la litoranea a Nord di Brindisi. Pensiline in fibrocemento sono state abbandonate a pochi metri da altri rifiuti, trasformando quella zona in una discarica abusiva.

Ci sono anche mobili rotti ed elettrodomestici non più funzionati lasciati da qualcuno in barba alle regole per lo smaltimento dei rifiuti.

Le foto a corredo sono state scattate nella mattinata di ieri, domenica primo dicembre 2019.

Gallery