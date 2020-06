Brindisi. Evade in due occasioni dai domiciliari, trasferito in carcere

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi centro hanno trasferito presso il carcere di Brindisi Giuseppe De Pascalis, 34enne del luogo, su disposizione della Corte d’Appello di Lecce. L'uomo, in particolare, già agli arresti domiciliari per furto, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, ha evaso la misura cautelare in più occasioni, ovvero il 29 maggio ed il 22 giugno scorsi, come accertato dai militari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.