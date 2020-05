Brindisi. Fermata imbarcazione con mezza tonnellata di droga: arrestato lo scafista

BRINDISI - Importante operazione della guardia di finanza sabato 16 maggio, al largo delle coste brindisine, che ha permesso di sequestrare un grosso carico di sostanze stupefacenti. In particolare, a seguito di segnalazione di un aereo impiegato dalla marina militare in attività di pattugliamento del mare adriatico, un’unità navale del reparto operativo aeronavale di Bari, sezione operativa navale di Brindisi, impiegata in compiti di polizia del mare, ha localizzato e, dopo un breve inseguimento, fermato un’imbarcazione a poche miglia dalla costa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tipologia del mezzo e l’insolita posizione, da subito hanno insospettito i finanzieri che saliti a bordo hanno rinvenuto, occultati in un sottofondo, numerosi involucri cellophanati di varie dimensioni per un totale di 546 kg. di marijuana e 17 kg di hashish che al mercato clandestino avrebbero fruttato oltre 5 milioni di euro. Il natante utilizzato per l’illecito traffico, uno scafo in vetroresina di circa 6 metri, con un potente fuoribordo, è stato sottoposto a sequestro, mentre lo scafista, un trentunenne di nazionalità albanese, è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria.