Furto nella sede anagrafe del Comune di Brindisi: presi due computer

BRINDISI – Palazzo di città e la sede della delegazione del quartiere Sant’Elia sono tornati nel mirino dei ladri: nel fine settimana sono riusciti a entrare negli uffici anagrafe, probabilmente alla ricerca di denaro, e sono andati via con alcuni computer.

Anagrafe

A scoprire l’intrusione sono stati questa mattina alcuni dipendenti del Comune di Brindisi, i primi ad arrivare nella sede della ripartizione Anagrafe che si affaccia in via Filomeno Consiglio. Stando a quanto si apprende, i ladri sono riusciti a buttare giù il portone che si trova accanto all’ingresso dell’ufficio Anagrafe, quello che in passato era riservato all’accesso al garage per i mezzi comunali. Una volta all’interno, hanno messo a soqquadro l’ufficio delle carte d'identità elettroniche, senza riuscire a trovare la cassaforte. Sono riusciti a portare via due computer in uso agli uffici. Si tratterebbe di quelli usati dagli impiegati per il rilascio dei documenti di identità elettronica e dei certificati.

Sant’Elia

Azione analoga è stata consumata nella delegazione del Comune aperta nel rione Sant’Elia, in via Antonio Ligabue: in questo caso i ladri sarebbero riusciti a trovare la cassaforte, ma non ad aprirla e sono andati via con due computer. Non sono riusciti a portar via altro. A chiamare i carabinieri sono stati i dipendenti che hanno avvertito anche l'assessore all'Anagrafe Mauro Masiello.

Sia nella delegazione del rione che nella ripartizione Anagrafe del Comune, sono arrivati anche i militari della scientifica alla ricerca di eventuali tracce biologiche o impronte digitali. I carabinieri sono al lavoro anche per raccogliere i filmati registrati da alcune telecamere di sorveglianza presenti sia nella zona del Centro che nelle vicinanze della delegazione.

Perrino

Stamattina, contestualmente alla scoperta dei furti, è venuto a galla un atto di vandalismo compiuto all’interno della vecchia sede della delegazione Perrino di Brindisi, in via Tevere. Nell’immobile ormai abbandonato, qualcuno è entrato e ha messo mano alle vecchie carte d’identità spargendole per terra. Si tratta di documenti scaduti. Non è chiaro per quale motivo siano rimasti lì.

Gli interrogativi

Ad agire sono stati gli stessi? I ladri appartengono allo stesso gruppo? Erano interessati solo al denaro o anche ai dati conservati nei computer? L’allarme era in funzione oppure no?

Il precedente

L’ultimo furto in una sede comunale risale a un anno fa: il 6 novembre 2018 venne preso di mira Palazzo Guerrieri. I ladri riuscirono a portar via cinque computer e un drone, del valore complessivo di diecimila euro, forzando una porta finestra che si affaccia in un cortile laterale.