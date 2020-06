Brindisi. Rifiuti speciali nel giardino di casa, uomo denunciato

BRINDISI - E' stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, un 63nne di Brindisi, già agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Brindisi Casale, nel corso di un controllo avvenuto ieri, mercoledì 24 giugno, presso l'abitazione dell’uomo, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura degli arresti domiciliari, hanno notato, accantonati nel giardino di pertinenza della sua proprietà, circa 4 mq di rifiuti ferrosi, parti di apparecchiature elettroniche e vario materiale plastico in stato di abbandono. L’area è stata sottoposta a sequestro penale.

