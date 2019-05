Trovati in auto con oltre un chilo di droga: arrestati tre giovani

BRINDISI – Gli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi, al comando del vice questore Vincenzo Maruzzella, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio legato al contrasto del traffico di droga, hanno arrestato tre giovani perché trovati con cocaina, hashish e marijuana, del peso complessivo di 1240 grammi. Si tratta di O.S. 26 anni, F.V. 26 anni e S.M. 23 anni. Sequestrata l’auto, una Seat Leon di colore nero, di proprietà ed in uso di S.O. con la quale sono stati fermati e al cui interno era stata nascosta la droga.

I fatti

Nel pomeriggio di sabato scorso una pattuglia transitando in via Pirandello ha notato tre giovani armeggiare vicino a una Seat Leon. Inizialmente i poliziotti hanno pensato a un tentativo di furto ma ben presto si sono resi conto che il gruppo stava nascondendo nell’auto un voluminoso pacchetto. Dagli immediati controlli telematici sull’auto è emerso che la stessa apparteneva a un giovane coinvolto in vicende di spaccio e già arrestato. I poliziotti, quindi, sospettando che anche in questo caso c’erano in ballo attività di spaccio hanno deciso di tenere sotto controllo il veicolo e i loro occupanti. Informando nel frattempo le altre pattuglie in servizio. Quando l’auto con i tre è ripartita in maniera frettolosa, è stata fermata da un’altra pattuglia, in via Egnazia. È iniziata, quindi, la perquisizione.

All’interno di una tasca del giubbotto di S.M. c’erano due involucri in cellophane di colore bianco, sigillati con nastro adesivo, con dentro cocaina, del peso lordo di grammi 0,92 ciascuno, e un pezzo di hashish, del peso lordo di 4,82 grammi. Le perquisizioni personali a carico degli altri occupanti del veicolo hanno dato esito negativo.

Nell’intercapedine del paraurti posteriore dell’auto, e precisamente sul lato sinistro, c’erano, invece, ben occultati tre involucri chiusi con nastro adesivo trasparente, con all’interno marijuana, del peso lordo rispettivamente grammi 245, 292 e 288. I tre sono stati condotti presso gli uffici della Questura. L’auto è stata sottoposta a ulteriore controllo con l’ausilio anche delle unità cinofile. Ed qui che il cane, nel lato sinistro dell’intercapedine inferiore dello sportello posteriore, ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente: dietro il pannello agevolmente e rapidamente spostato, sono state trovate ulteriori due confezioni contenenti marijuana del peso lordo grammi 211 e 200. In relazione a quanto accertato i tre sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Brindisi.

L’attività è proseguita per tutta la serata con una serie di ulteriori perquisizioni effettuate nei rispettivi domicili e presso gli altri luoghi che agli investigatori risultavano essere i posti abitualmente frequentati dagli arrestati, senza tuttavia portare al rinvenimento di ulteriore stupefacente.