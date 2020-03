Brindisi. Alla guida senza patente e rifiuta controlli sanitari: un uomo denunciato

BRINDISI - Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi in azione. Durante i controlli un 43enne del posto è stato denunciato in stato di libertà per guida senza patente e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il fatto è avvenuto nel centro cittadino di Brindisi.

L'uomo era alla guida di un'autovettura di proprietà di un familiare e al controllo è risultato essere, nuovamente, sprovvisto di patente, mai conseguita, ed in evidente stato di alterazione psicofisica. Infatti, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificarne l’effettiva assunzione. La mancanza della patente di guida era stata accertata dagli operanti il 13 novembre 2019 e il 6 marzo 2020. Il veicolo è stato affidato al proprietario.