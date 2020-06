Brindisi. In auto con la droga e un coltello, denunciato un uomo

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un 38enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. L’uomo, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato fermato alla guida di un’autovettura e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 10,5 grammi di marijuana, contenuti in tre involucri in plastica occultati all’interno di uno stivale in gomma riposto sotto il sedile, un coltello a serramanico con lama della lunghezza di 9 cm, custodito all’interno di un borsello e due banconote da 5 euro custodite nel proprio portafoglio. Lo stupefacente e il coltello sono stati sottoposti a sequestro.

