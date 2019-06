La polizia ritrova in un rudere auto a noleggio rubata sulla costa

BRINDISI – Il fiuto di un equipaggio della Sezione volanti di Brindisi ha consentito, a due giorni dal furto, il recupero di una Alfa Romeo Giulietta asportata a Santa Sabina, sulla costa di Carovigno, e di proprietà di una società di autonoleggio con sede a Ostuni, dove la vettura era stata consegnata al cliente. Il furto era stato regolarmente denunciato dalla società di autonoleggio, e inserito in banca dati con i riferimenti della vettura.

La Giulietta, di colore blu, è stata rintracciata oggi pomeriggio in buone condizioni da una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi, che l’ha localizzata tra i ruderi di una struttura in abbandono in contrada Formica, agro del capoluogo. L’auto è stata recuperata con un carro attrezzi, e dopo i rilievi a scopo investigativo è stata restituita alla società proprietaria. Si tratta di un modello nuovissimo, con scarso chilometraggio.