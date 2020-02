Brindisi. In moto nel bosco di Cerano: un uomo denunciato dai forestali

BRINDISI - E' stato bloccato dai carabinieri forestali della stazione di Brindisi, mentre percorreva con una moto da cross i sentieri del bosco di Cerano e per il 26enne di San Pietro Vernotico, è scattata la denuncia ed il sequestro del mezzo. Durante il quotidiano pattugliamento per di contrasto agli illeciti ambientali, i militari hanno scoperto il giovane motociclista, che risulterà essere privo di patente e con il mezzo senza copertura assicurativa ( per questo già fermato in precedenza), intento a scarozzare nella riserva regionale a sud del capoluogo brindisino. Gli accertamenti sono proseguiti, poi, presso la stazione carabinieri di San Pietro Vernotico.

In particolare, il sampietrano è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Brindisi per reiterazione delle infrazioni al codice della strada (guida senza conseguimento del titolo di guida) e per violazione delle legge quadro sulle aree naturali protette, per essersi introdotto con mezzo a motore al di fuori da strade asfaltate arrecando disturbo all’habitat naturale di una riserva regionale. La moto da cross è stata sottoposta a sequestro penale probatorio ed affidata ad un custode giudiziario.

Un'importante operazione di controllo, quindi, dei carabinieri forestali a seguito, soprattutto, del fenomeno di incivilità già segnalato da BrindisiReport nell'oasi delle Saline ed in quella della marina di Torre Guaceto denunciato dal presidente del Consorzio, Corrado Tarantino.