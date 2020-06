Brindisi. Nascondeva cinque involucri di droga nei pantaloni, denunciato

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile del Nor della compagnia di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un 24enne di origine marocchina di Ostuni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, l’uomo, nel pomeriggio di ieri, sabato 6 giugno, nel centro di Brindisi a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di cinque grammi di marijuana, suddivisi in cinque involucri, nascosti nella tasca dei pantaloni. La sostanza rinvenuta è stata sequestrata.

