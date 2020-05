Brindisi. Scarti di officine fra le tamerici: nuova discarica sulla litoranea

BRINDISI - Una vera e propria discrica a cielo aperto quella testimoniata dalla segnalazione fotografica arrivata in redazione. Pezzi di automobili e scarti di vario genere abbandonati tra la falesia all'ex lido Poste, all'interno della pineta che si trova fra il lido dei vigili del fuoco e la spiaggia libera. Per la maggior parte si tratta di scarti di officine ma, anche, rifiuti inerti e speciali e materiale di risulta edile. Proprio rispetto all'abbandono dei rifiuti lungo il litorale, lunedì 11 maggio, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha pubblicato la mappa dei siti , individuati dal Settore Ambiente del Comune di Brindisi che servirà per procedere alla bonifica e al posizionamento della video sorveglianza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rifiuti ingombranti che potrebbero essere ritirati direttamente dal proprio domicilio o conferiti nelle isole ecologiche o al centro raccolta ma che, in barba a qualsiasi regola, anche, di civiltà, vengono smaltiti illecitamente vicino le spiagge e nelle campagne, contribuendo, incivilmente, ad inquinare tratti bellissimi e preziosi del nostro territorio.