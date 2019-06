Banditi armati di coltello nel mini market: bottino pari a 700 euro

BRINDISI - Due banditi armati di coltello hanno fatto irruzione nel negozio di generi alimentari La Provvista che si trova in viale San Giovanni Bosco, rione Santa Chiara di Brindisi: sono piombati all'interno del locale e dopo aver minacciato il titolare hanno portato via il cassetto con i contanti. All'interno c'erano quasi 700 euro. Sono fuggiti a piedi. Non è escluso che ad attenderli ci fosse un complice.

La rapina è avvenuta attorno alle 19,30 di oggi, 7 giugno 2019. I due avevano il volto coperto da passamontagna di colore grigio. Il coltello, stando alle primissime testimonianze raccolte dagli agenti, era uno di quelli da cucina. Sul posto, gli agenti della sezione Volanti e della Squadra Mobile. Ai fini delle indagini saranno acquisite le immagini registrate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona.