Rapina alla posta: arrestati tre fratelli, uno in crociera

BRINDISI - Uno era in crociera, uno già in carcere con permessi premio e l'altro stava rientrando a casa: i fratelli Andrea 33 anni, Fabio 36 e Francesco 27, sono stati arrestati dai carabinieri per la rapina consumata nella filiale delle Poste del quartiere Casale di Brindisi, avvenuta la mattina del 22 marzo scorso. Incastrati dal Dna, ricavato da tracce di sudore isolate sui passamontagna abbandonati durante la fuga.

Gli arresti e la crociera

Andrea Rillo è stato arrestato dopo essere sbarcato dalla nave da crociera Msc Bellissima nel porto di Genova ed è ristretto nel penitenziario del capoluogo ligure, con l'accusa di aver fornito supporto ai fratelli: li avrebbe attesi all'esterno, alla guida dell'auto usata per la fuga. Gli altri, ritenuti autori materiali, sono nel carcere di Brindisi, in attesa dell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Te Verderosa, firmataria dell'ordinanza di custodia cautelare chiesta dal pubblico ministero Pierpaolo Montinaro.

Il Dna

Il profilo genetico più che un indizio di colpevolezza, è una "piattaforma granitica" stando a quanto si legge nel provvedimento di arresto eseguito dai militari, gli stessi che hanno condotto le indagini partite subito dopo il colpo che fruttò un bottino pari a 1.435 euro.

Stando alla ricostruzione dei fatti, nell'ufficio postale di via Duca degli Abruzzi, quella mattina piombarono Fabio e e Francesco: uno dei due impugnava una pistola, l'altro con tipica inflessione brindisina, si sarebbe rivolto ai dipendenti per chiedere di consegnare il denaro contante.

"Vi vogliamo bene"

"Tranquilli vi vogliamo bene, ragazzi", avrebbe detto stando alle testimonianze raccolte dai carabinieri, arrivati sul posto poco minuti dopo la fuga dei rapinatori.

Le indagini dei carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Brindisi proseguono al fine di verificare l'eventuale coinvolgimento degli indagati in altre rapine commesse a Brindisi, ai danno di attività commerciali e uffici postali.

