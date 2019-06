Giovane immigrato africano si suicida nel Cas di Restinco

BRINDISI - Un giovane immigrato di origine africana è stato trovato senza vita all'interno della struttura di Restinco, centro di permanenza per il rimpatrio: stando a quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe suicidato nella sua stanza, probabilmente nella notte tra sabato e domenica. Da fonti non ufficiali, si è appreso che si tratta di un ventenne cittadino della Nigeria. La morte sarebbe avvenuta per impiccagione. A dare l'allarme sono stati i suoi compagni. Quando il personale di sorveglianza è intervenuto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il giovane di recente aveva manifestato sofferenza psichica, secondo quanto sarebbe stato accertato. Non risultano esserci stati ricoveri in precedenza.