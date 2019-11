Trovato senza vita: sospetta overdose, pm dispone autopsia

BRINDISI – “Correte, fate presto: non respira più”. Lo hanno trovato senza vita sul pavimento di un appartamento del rione Paradiso di Brindisi: un uomo di 33 anni, originario di Ceglie Messapica, è morto nella tarda serata di ieri (mercoledì 6 novembre 2019). Il sospetto è che sia stato stroncato da overdose e per questo il pm ha disposto l’autopsia.

La tragedia

A chiedere l’intervento del personale del 118 è stata un’amica dell’uomo. Nulla hanno potuto i soccorritori. Di fronte al corpo senza vita hanno allertato gli agenti della Mobile, diretti dal vice questore aggiunto Rita Sverdigliozzi.

Gli investigatori hanno raccolto le dichiarazioni della donna che si trovava assieme al 33enne allo scopo di avere elementi utili a ricostruire quelle che sono state le ultime ore di vita dell’uomo.

A quanto si apprende, la vittima viveva a Ceglie Messapica, suo paese di origine, e nella serata di ieri si è fermato a Brindisi. I primi elementi, sarebbero tali da ritenere alquanto probabile che sia stato stroncato da overdose di sostanze stupefacenti.

L’autopsia

Per fugare i dubbi, il pubblico ministero di turno, Giovanni Marino, ha disposto l’autopsia. L’esame sarà eseguito nelle prossime ore. E solo i risultati potranno confermare o smentire quello che allo stato si presente come un forte sospetto investigativo. Parallelamente sono stati avviati interrogatori di persone ritenute in qualche modo informate sui fatti. Chi aveva incontrato ieri sera? Aveva acquistato droga? E, in questo caso, che tipo di sostanza stupefacente e da chi?