Un chilo di marijuana in dieci barattoli: condannato a due anni e mezzo

BRINDISI – Un chilo di marijuana in barattoli, droga destinata allo spaccio secondo l’accusa che il Tribunale di Brindisi ha confermato nei confronti di Damiano Carriere, 37 anni, con sentenza di condanna, in abbreviato, a due anni e sei mesi di reclusione.

La sentenza

La pronuncia è del giudice Valerio Fragassi, di fronte al quale è stato incardinato il processo allo stato degli atti, chiesto dal difensore Giacomo Serio, dopo la remissione in libertà di Carriere. Il 37enne venne arrestato, in regime di domiciliari, dai carabinieri lo scorso 19 aprile, a seguito della perquisizione eseguita nel box auto. Il gip, in seguito, accolse l’istanza del penalista secondo il quale non c’erano più esigenze cautelari, anche tenuto conto dello stato di incensurato di Carriere.

Il pubblico ministero, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto la condanna alla pena di tre anni e due mesi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nei prossimi giorni.

L’arresto

Nel garage, gli uomini dell’Arma trovarono marijuana divisa in dieci barattoli. Uno venne consegnato spontaneamente da Carriere, gli altri furono scoperti dai carabinieri nell’abitacolo dell’auto. Nello stesso box, c’erano materiale solitamente usato per il confezionamento delle dosi di droga: un bilancino di precisione, 100 pezzi in carta di alluminio, forbici e buste in cellophane.

Altra marijuana venne trovata nella camera da letto: 55 grammi divisi in buste lasciate sulla scrivania. L’arresto, quindi, avvenne in flagranza di reato.