Traffico passeggeri in aumento negli aeroporti di Brindisi e Bari

BRINDISI - Nei primi otto mesi del 2018 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Brindisi e Bari sono stati 4.965.398, in crescita del più 5,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Stabile il traffico domestico (più 0,5 per cento), mentre, quello internazionale, si attesta al più 17,8 pe cento. Nel solo mese di agosto i passeggeri totali sono stati 810.868, in aumento del più 7,2 per cento rispetto allo stesso mese 2017.

“Siamo in presenza di un ottimo risultato - dichiara il presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti - ottenuto grazie ad una pianificazione studiata e coordinata con la Regione Puglia. La significativa crescita è stata determinata grazie al consolidamento delle rotte già esistenti e dall’apertura di nuovi collegamenti internazionali”

La stagione in corso si è caratterizzata in particolar modo per l’apertura del volo Bari-Mosca, operato da Siberia Airlines e dal volo Bari-Parigi di Air France. Due rotte strategiche per il mercato pugliese, sia per il traffico outgoing, sia per quello incoming

