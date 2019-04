Col trattore in via del Lavoro: il parcheggio sulle strisce pedonali

BRINDISI - Con il trattore in via del Lavoro, sulle strisce pedonali: succede a Brindisi, nel rione Minnuta. Il mezzo è stato parcheggiato sull'attraversamento riservato ai pedoni e impedisce l'accesso ai disabili, come testimonia la foto scattata da Salvatore Barbarossa, oggi, sabato 20 aprile 2019, alle 12,30.

Possibile che non ci fosse altro posto per parcheggiare il trattore? Lo scatto dimostra l'assoluta mancanza di senso civico. Da sanzionare.