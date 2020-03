Brindisi. Furgoncino abbandonato nelle campagne e dato alle fiamme

BRINDISI - E' andato, completamente, distrutto il furgone, Fiat Qubo, abbandonato in contrada Palmarini, sulla statale 7 che collega Brindisi a Taranto, nei pressi dell'Ipercoop. Intorno alle 19, infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per domare le fiamme ed evitare che si estendessero. Sono in corso le verifiche per chiarire la causa del rogo e capire se il mezzo fosse di provenienza furtiva. Sul fatto indaga la polizia di Stato.