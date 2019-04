A Brindisi ok al mercato settimanale il 25 aprile

BRINDISI - Via libera del Comune di Brindisi al mercato settimanale per il 25 aprile prossimo: il sindaco ha accolto la richiesta presentata nei giorni scorsi da un gruppo di operatori commerciali impegnati ogni giovedì nel rione Sant'Elia. Le bancarelle, quindi, ci saranno anche in occasione della festività, stando al provvedimento firmato oggi, 16 aprile.