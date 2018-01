Brindisina in carcere per evasione dai domiciliari

BRINDISI - Doveva essere ristretta nella sua abitazione, ai domiciliari, ma i carabinieri non l'hanno trovata: Majra Antonietta Altavilla, 23 anni, è finita in carcere con l'accusa di evasione. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato di evasione, la ragazza.

Nel contesto, le è stato notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, per violazione di pregresse violazioni di prescrizioni impostegli. L’arrestata dopo le formalità di rito è stata associata presso la Casa Circondariale di Lecce.

