Rivolta nel carcere di Foggia: evadono tre detenuti brindisini

BRINDISI – Anche tre brindisini sono evasi dal carcere di Foggia, nel corso della sommossa che si è verificata ieri mattina, contro le limitazioni previste nell’ambito delle misure di contenimento del coronavirus. Emanuele Taurisano, 22 anni, è stato bloccato in serata a Bari. Gli altri due sono tuttora ricercati. Si tratta di Antonio Borromeo, 27 anni, condannato nel giugno 2019, in appello, a cinque anni e otto mesi per la guerra di mala avvenuta a Brindisi fra il 2017 e il 2018, e di Angelo Sinisi, 33 anni, condannato nel marzo 2019 a sei anni e 20 giorni di reclusione per la rapina ai danni della gioielleria Follie d’oro, situata all’interno del centro commerciale Ipercoop Le colonne, avvenuta nel dicembre 2014.

Complessivamente 250 detenuti hanno preso parte alla rivolta. Circa 20 sono riusciti ad evadere. Degli evasi, quattro detenuti sono stati arrestati a Bari, uno a Cerignola e uno a Orta Nova. Altri 16 che hanno provato a scappare sono stati presi nelle immediate vicinanze del carcere. Alcuni hanno anche provato a confondersi tra i clienti di un supermercato.

"Vogliamo l'indulto e l'amnistia - urlavano i detenuti durante la protesta - non possiamo stare così con il rischio del Corinavirus. Noi qui viviamo nell'inferno". Durante i disordini, due reparti e la sala informatica della casa circondariale sono stati devastati, molte vetrate sono state infrante, e un incendio è stato appiccato all'ingresso della struttura. Al momento 40 posti letto sono inutilizzabili.