Involucri di marijuana e hascisc nascosti negli slip: arrestato un giovane

BRINDISI – Lo hanno sorpreso con diversi involucri di hascisc e marijuana nascosti all’interno degli slip. Un brindisino di 22 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, nel corso di un controllo effettuato dai carabinieri del Norm della locale compagnia. Il giovane, nel pomeriggio di ieri (giovedì 5 maggio) è stato fermato mentre si trovava a bordo della propria auto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 25 involucri in cellophane contenenti 58,51 grammi di hashish e ulteriori 2 involucri contenenti 4,45 grammi di marijuana, nonché della somma contante di 104,45 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e dei foglietti riportanti cifre riconducibili all’attività di spaccio, il tutto custodito in un borsello occultato negli slip e sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 22enne è stato rimesso in libertà.