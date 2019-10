Tenta di strangolare la compagna, poi si rifugia a Brindisi

BRINDISI – Un brindisino di 37 anni, residente a Roma, recidivo per maltrattamenti alla compagna, è stato arrestato sabato poco dopo il ritorno nella città natale presso parenti da operatori della Squadra mobile, per l’ipotesi di tentato omicidio formulata dal gip del Tribunale capitolino nell’ordinanza di custodia cautelare trasmessa anche alla questura di Brindisi. M.F., queste le iniziali del soggetto trasferito al momento nel carcere di via Appia, ha aggredito la sua compagna con calci e pugni, poi le ha stretto le mani attorno alla gola provocandone lo svenimento. Per fortuna una vicina, allarmata dalle grida, ha dato in tempo l’allarme alle forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto nei primi giorni di ottobre, e in breve tempo su richiesta del magistrato della procura romana cher si è occupato del caso, il gip ha disposto la cattura del violento soggetto, il quale intanto aveva lasciato la capitale per rifugiarsi a Brindisi. L’uomo come già detto non è nuovo a questi atti di violenza, fa sapere la Squadra mobile: già lo scorso anno era stato arrestato in flagranza di reato sempre per episodi di violenza nei confronti della sua compagna.