Brindisino arriva in ospedale con ferita da arma da fuoco: indaga la polizia

BRINDISI – Si indaga per far luce sulle circostanze in cui è avvenuto il ferimento di un brindisino di 44 anni che intorno alle ore 22 di martedì (26 giugno) è arrivato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi con una ferita da arma da fuoco. A quanto pare i responsabili dell’agguato avrebbero agito a bordo di uno scooter. La vittima, fortunatamente, non versa in pericolo di vita. Sull’accaduto indaga la polizia. Seguono aggiornamenti