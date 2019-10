Brindisi, evade dai domiciliari e va al mare: arrestato

BRINDISI – Era uscito da casa e si era diretto verso il litorale, ma non era autorizzato a farlo. Un 46enne di Brindisi sottoposto agli arresti domiciliari è stato sorpreso in località Granchio Rosso, sulla litoranea a nord del capoluogo, dai carabinieri della stazione Casale. Inevitabile quindi l’arresto per il reato di evasione.