Non paga il mantenimento all'ex moglie e ai bimbi, denunciato

Un 47enne di Torre Santa Susanna è stato denunciato per non aver corrisposto l'assegno di mantenimento alla ex moglie e ai due bambini: è accusato di violazione continuata degli obblighi di assistenza familiare, imposti dal Tribunale di Brindisi con provvedimento. La denuncia è scaturita dalla segnalazione ai carabinieri di Erchie, sporta dall'ex coniuge.

A Erchie, i militari hanno denunciato un 24enne che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. E' stato trovato in possesso di tre grammi di marijuana, nascosti nella tasca dei pantaloni. La patente gli è stata ritirata e la sua auta posta sotto sequestro.

A Fasano, i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato in un supermercato un uomo di 34 anni, di origine georgiane. Ha sottratto una serie di prodotti alimentari occultandoli in uno zaino. Superate le casse senza pagare, è stato fermato dagli addetti alla vigilanza i quali hanno chiamato i militari.