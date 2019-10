Brindisino affetto dal morbo di Parkinson aiutato dalla Polfer

Vagava per la stazione di Trani, in evidente stato confusionale. Un 66enne affetto da morbo di Parkinson, residente nella provincia di Brindisi, è stato rintracciato lo scorso fine settimana dagli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise. Dopo averlo rassicurato il malcapitato, i poliziotti hanno atteso l’arrivo del fratello.

Va rimarcato a tal proposito che per meglio interagire e mettere a proprio agio le persone in difficoltà, il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, ha ideato il progetto “Sos disagio psichico”, selezionato come buona prassi nazionale dal Ministero dell’Interno, finalizzato a rassicurare le persona in situazioni critiche, riaffidarla ai familiari o agli educatori, cercando di evitare reiterazioni di fughe e situazioni di pericolo.