Rifiuta di sottoporsi al test antidroga: patente ritirata e denuncia

BRINDISI - Patente ritirata e denuncia per un brindisino di 33 anni che si è rifiutato di sottoporsi al test per verificare l'eventuale assunzione di droga. L'uomo è stato fermato e controllato dai carabinieri in piazza Raffaello, rione Sant'Elia: era alla guida di una Fiat 500, intestata a una società di Torino a cui è stata consegnata l'auto.