Bruciano rifiuti in un terreno privato: denunciati due braccianti agricoli

BRINDISI – Sono stati sorpresi mentre davano alle fiamme dei rifiuti in un terreno privato situato in contrada Apani, nelle campagne di Brindisi. I carabinieri della stazione di Brindisi Casale hanno denunciato a piede libero due cittadini di origine ghanese: il 31enne Y.N. e il 32enne K.O.

I due, braccianti agricoli con regolare permesso di soggiorno, hanno incendiato in un’are di circa 2 metri quadri di un terreno incolto di proprietà di un 57enne un cumulo di rifiuti in plastica depositati in maniera incontrollata. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco di Brindisi.