Bucate le gomme all'auto dei vigili che multavano gli automobilisti indisciplinati

TORRE SANTA SABINA (Carovigno) – Brutta sorpresa ieri, domenica 22 luglio, per una pattuglia della Polizia locale di Carovigno che nel pomeriggio si è recata a Torre Santa Sabina per gestire la viabilità e multare gli automobilisti indisciplinati: al ritorno gli agenti hanno trovato due gomme bucate. Del fatto sono stati informati i carabinieri della locale stazione e lo stesso comando di Polizia locale ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.

È accaduto in località Carisciola, una delle zone più frequentate della marina dove si verifica la più alta concentrazione di traffico e sosta selvaggia, specie la domenica. Gli agenti hanno gestito la viabilità spiccando multe per i veicoli parcheggiati in modo indisciplinato che, soprattutto, creavano disagi alla circolazione stradale. Al ritorno hanno trovato gli pneumatici lato destro della Fiat Stilo in dotazione completamente sgonfi: c’erano profondi tagli su entrambi. Ora si cercano gli autori di questo vile gesto.