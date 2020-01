Scoperto appartamento sotterraneo abusivo di 100 metri quadrati

ERCHIE – Ha costruito un appartamento interrato (tipo bunker) e una piscina senza alcun permesso per costruire, denunciato per violazione della normativa edilizia un elettricista di Erchie di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di traffico di droga. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della locale stazione.

Ne dettaglio l’uomo aveva realizzato un appartamento interrato (tipo bunker) di 100 mq circa con chiusura elettro-meccanica a scomparsa gestita da remoto ed una piscina di 110 mc con relativo vano tecnico senza aver ottenuto alcun permesso a costruire. Il manufatto è stato sequestrato. Indagini sono state avviate per fare chiarezza sull'insolita costruzione abusiva.