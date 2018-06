“Buon compleanno caro Uccio, non ti dimenticheremo mai”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera con cui i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi ricordano il compianto Antonio “Uccio” Carbonella, amico e collega venuto improvvisamente a mancare nell’ottobre 2017, a causa di un malore che lo ha colto mentre si trovava in caserma.

Caro Uccio, è arrivato il giorno del tuo 60esimo compleanno. Anche se non sei più fra noi, siamo certi che ti giungeranno i nostri auguri. Aspettavi con ansia la fatidica soglia dei 60 anni, per poterti finalmente godere l’agognata pensione con tua moglie e le tue splendide figlie.

Sicuramente da lassù ti sarai reso conto che qui in caserma non ti abbiamo dimenticato neanche per un istante. Siamo certi che tu ti accorga degli attimi di commozione che ci colgono quando si parla di avvenimenti in cui eri coinvolto.

Ci mancano quelle mattinate in cui, anche se eri libero da servizio, venivi a prenderti un caffè in caserma. L’urlo “Craunee” lanciato da tuo grande amico Narcisi era un segno inequivocabile del tuo arrivo. Apparentemente avevi un’aria seriosa, ma il tuo cuore era grande. Ricordi quante collette abbiamo organizzato di tua iniziativa, per aiutare le persone in difficoltà?

Caro Uccio, ti immaginiamo lassù mentre intoni “I Migliori anni della nostra vita” insieme all’amico e collega Teddy (Teodoro Giammarruco, vigili del fuoco venuto a mancare nell’aprile 2014, dopo una lotta con una malattia, ndr). Tutti e due resterete per sempre nei nostri cuori. Non vi dimenticheremo mai. Ciao

Gallery