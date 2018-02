Buran arriva nel Brindisino: nevicate in collina

BRINDISI – L’ondata di freddo e neve di Burian ha avvolto la provincia di Brindisi e da questa mattina i fiocchi hanno iniziato a posarsi a Ostuni, tra le colline e il centro storico, a Ceglie Messapica oltre che nella Valle d’Itria, da Cisternino a Locorotondo. Nelle prossime ore, stando alle previsioni del tempo, potrebbero esserci nevicate anche a Carovigno. Resta l’allerta meteo in tutta la provincia, compresa la città di Brindisi, dove l’ultima nevicata è quella della prima settimana del mese di gennaio 2017.

I Comuni hanno predisposto tutte le misure per fronteggiare la neve. A Cisternino sono entrati in azione tre mezzi spargisale dell'amministrazione cittadina, in aggiunta a quelli messi a disposizione dalla Provincia. Si registrano rallentamenti al traffico sulla strada che collega Brindisi a Taranto, per la presenza di neve sulla carreggiata. L'amministrazione comunale di Ostuni ha disposto per la giornata di oggi l'uscita dalle scuole di ogni ordine e grado alle 12 e la chiusura per domani 28 febbraio a scopo precauzionale. A darne notizia è sindaco Gianfranco Coppola.

Le temperature in tarda mattinata hanno toccato lo zero. Tutto avviene secondo le previsioni meteo, che avevano indicato nella giornata di martedì quella con maggiore criticità per il fenomeno neve. Consideran do che la maggior parte dei veicoli in queste zone non monta gli specifici pneumatici per fondi ghiacciati o innevati, è necessario procedere a bassa velocità sia sulle strade extraurbane che in quelle dei centri abitati, soprattutto in prossimità di attraversamenti pedonali e incroci, dato che lo spazio di arresto è ridottissimo.