Cade dalla barella nel Pronto soccorso, anziano finisce in prognosi riservata

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Un uomo di 82 anni di San Pancrazio Salentino è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Perrino di Brindisi dopo essere caduto da una barella mentre era in attesa nel Pronto soccorso dello stesso Perrino. È accaduto nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, l’anziano è giunto al Pronto soccorso intorno alle 22.30. Per cause non ancora chiarite è caduto dalla barella riportando ferite che hanno aggravato la sua condizione di salute. Del fatto è stata informata la Procura.

