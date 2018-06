Cade dal marciapiedi dopo lite e viene investito intenzionalmente

BRINDISI – Una lite per strada tra cognati si conclude con un investimento. E’ quanto accaduto in via Giosuè Carducci al quartiere Paradiso a Brindisi nella mattinata di oggi (intorno alle 13), sabato 16 giugno. Un 60enne del posto, T.C., che si muove con l’aiuto delle stampelle, è caduto e il cognato, G.P. lo ha investito con l’auto. Questo, almeno, è quanto ricostruito fino a questo momento dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi e dagli agenti della Polizia locale, che hanno fornito supporto per i rilievi dell’incidente.

Alla scena dell’investimento hanno assistito diversi testimoni ed è anche stata ripresa da alcune telecamere. Il ferito è stato portato in ospedale, mentre l’investitore in caserma per la ricostruzione della vicenda. Maggiori dettagli a breve. La persona investita si trovava sul marciapiedi, quando ha perso l'equilibrio ed è piombata sull'asfalto. Quando era già a terra l'auto del cognato l'ha travolta.