Cade in un dirupo mentre raccoglie la frutta: i vigili del fuoco lo soccorrono

BRINDISI – E’ precipitato in un dislivello di 8 metri, mentre raccoglieva un po’ di frutta. E’ stato soccorso dai vigili del fuoco il protagonista di una disavventura verificatasi stamani (11 giugno) nei pressi della rotonda che collega il cavalcavia della superstrada per Lecce, alla zona industriale di Brindisi.Si tratta di un pensionato di Brindisi che aveva raggiunto un piccolo appezzamento, fra la rotonda e il ponte.

Intorno alle ore 12,30, forse per un passo falso, forse per una perdita improvvisa di equilibrio, il malcapitato è sprofondato in un dirupo. La vittima è riuscita a chiedere aiuto al figlio con il suo telefono cellulare. Il figlio, a sua volta, ha allertato i vigili del fuoco e il personale del 118. I pompieri sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti. I soccorritori si sono calati nella scarpata, hanno prelevato l’infortunato e lo hanno consegnato ai paramedici. Il pensionato è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi per gli accertamenti del caso.